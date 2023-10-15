реклама
Научные эксперты из Бостонской детской больницы смогли разработать инновационного нейрохирургического робота, которым можно управлять при помощи джойстика. Это важное достижение было описано и опубликовано в престижном научном издании Science Robotics.
реклама
Созданный робот обладает двумя манипуляторами-"руками", способными выполнять сложные задачи, такие как разрезание опухолей, надежное удержание рабочей области и удаление избыточных жидкостей и тканей. Чрезвычайно важной особенностью этого устройства является возможность дистанционного управления. В ходе ряда проведенных экспериментов два опытных нейрохирурга продемонстрировали способность робота оперативно удалять опухоль на модели головного мозга четырехмесячного ребенка, причем этот процесс оказался более эффективным и быстрым, чем традиционные хирургические методы, не принося при этом вреда окружающим тканям.
Значительной является и возможность робота реагировать на неожиданные ситуации, такие как кровотечение, и обнаруживать остатки злокачественных опухолей. В ближайшем будущем этот робот будет применяться для удаления крупных васкуляризированных опухолей и кист, лечения гидроцефалии и проведения трансуретральных эндоскопических процедур при устранении опухолей мочевого пузыря.
Интересным фактом является также то, что в январе представители Университета Джонса Хопкинса (США) представили робота, способного проводить хирургические операции для восстановления целостности кишечника без участия человека.