Созданный робот обладает двумя манипуляторами-"руками" и способен выполнять сложные задачи

Научные эксперты из Бостонской детской больницы смогли разработать инновационного нейрохирургического робота, которым можно управлять при помощи джойстика. Это важное достижение было описано и опубликовано в престижном научном издании Science Robotics.

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Созданный робот обладает двумя манипуляторами-"руками", способными выполнять сложные задачи, такие как разрезание опухолей, надежное удержание рабочей области и удаление избыточных жидкостей и тканей. Чрезвычайно важной особенностью этого устройства является возможность дистанционного управления. В ходе ряда проведенных экспериментов два опытных нейрохирурга продемонстрировали способность робота оперативно удалять опухоль на модели головного мозга четырехмесячного ребенка, причем этот процесс оказался более эффективным и быстрым, чем традиционные хирургические методы, не принося при этом вреда окружающим тканям.

Значительной является и возможность робота реагировать на неожиданные ситуации, такие как кровотечение, и обнаруживать остатки злокачественных опухолей. В ближайшем будущем этот робот будет применяться для удаления крупных васкуляризированных опухолей и кист, лечения гидроцефалии и проведения трансуретральных эндоскопических процедур при устранении опухолей мочевого пузыря.

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Интересным фактом является также то, что в январе представители Университета Джонса Хопкинса (США) представили робота, способного проводить хирургические операции для восстановления целостности кишечника без участия человека.