Совет Федерации одобрил денонсацию конвенции о защите национальных меньшинств
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11 октября Совет Федерации одобрил денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств Это решение было единогласно поддержано российскими сенаторами на пленарном заседании, трансляция которого была доступна на веб-сайте верхней палаты парламента.
Комитет Совета Федерации по международным делам дополнительно пояснил, что выход России из данной конвенции не повлечет за собой уменьшение конституционных гарантий прав национальных меньшинств. Это обусловлено наличием соответствующих норм в российском законодательстве, которые продолжат обеспечивать защиту этих прав.
Следует отметить, что конвенция о защите национальных меньшинств была доступна для подписания с 1 февраля 1995 года. Россия подписала ее в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицировала через два года, в 1998 году. Этот документ стал первым юридически обязывающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств в целом.
Примечательно, что 10 октября Госдума России также денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств, приняв этот документ сразу в трех чтениях. Стоит отметить, что данный проект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств внес в Госдуму сам президент России, Владимир Путин, что подчеркивает важность и серьезность данного шага.
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