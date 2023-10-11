В США назвали самое эффективное оружие России в зоне СВО

Российская армия успешно использует беспилотные дроны-камикадзе "Ланцет" в ходе специальной военной операции на территории Украины. Эффективность этого средства боевого применения привлекла внимание Дэвида Хамблинга, эксперта американского издания 19FortyFive.

реклама

По мнению Хамблинга, "Ланцет" считается наиболее эффективным оружием, используемым Российскими Вооруженными силами в рамках операции на Украине. Особенностью этого беспилотного дрона является его способность поражать разнообразные цели, включая боевые танки и авиацию, даже находящуюся далеко за линией конфликта.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, аналитик утверждает, что "Ланцет" может быть эффективным средством ведения борьбы не только с бронетехникой, но и с артиллерией, а также системами противовоздушной обороны. С учетом этой универсальности и эффективности, беспилотные дроны "Ланцет" становятся ключевым компонентом в операциях российской армии на Украине.