Сын соратника Мао Цзэдуна умер в квартире на Фрунзенской набережной в Москве
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Скорбная весть о кончине Ван Дань Джи, сына китайского революционера Ван Мина, который был соратником Мао Цзэдуна, навсегда останется в истории. Его жизнь завершилась в квартире на Фрунзенской набережной в Москве, и данное происшествие получило широкое освещение благодаря изданию Baza, которое поделилось этой информацией в своем Telegram-канале.
Издание сообщает, что на момент своей кончины Ван Дань Джи достиг возраста 84 лет, а его тело обнаружили 10 октября, лишенное признаков жизни.
Следует отметить, что Ван Дань Джи несомненно был выдающейся личностью, будучи сыном Ван Мина, выдающегося китайского революционера и близкого сподвижника Мао Цзэдуна. Ван Мин прошел обучение в Советском Союзе и после создания Китайской Народной Республики вернулся на свою родину, где занял пост заместителя председателя Комитета по политическим и правовым вопросам КНР.
Однако после возникновения проблем со здоровьем, Ван Мин вернулся в СССР. К тому времени он уже занимал важную позицию в "Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества" в Москве.
Смерть Ван Дань Джи напоминает нам об уникальной исторической связи между Китаем и Россией, а также о важных фигурах, оказавших влияние на мировую историю.
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