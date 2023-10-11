Зеленский прибыл в Бельгию
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Внезапный визит президента Украины, Владимира Зеленского, в Бельгию 10 октября пришелся на преддверие ожидаемой встречи министров обороны стран-членов НАТО, запланированной на 11 октября. Согласно информации, полученной из агентства Belga, важной частью этого визита является также встреча между украинским лидером и премьер-министром Бельгии, Александром де Кроо. На данной встрече также будут присутствовать министр иностранных дел Бельгии, Хаджа Лахбиб, и глава Министерства обороны, Людивин Дедондер.
Согласно различным источникам, на повестке дня встречи обсуждаются важные двусторонние соглашения и ключевые вопросы, включая передачу Украине истребителей F-16. Информация, полученная от Euronews, также указывает на то, что Владимир Зеленский примет участие в утреннем заседании "Контактной группы по обороне Украины" в присутствии министров обороны НАТО и генерального секретаря альянса, Йенса Столтенберга.
Ранее глава Министерства обороны Бельгии, Людивин Дедондер, объявила о планах Брюсселя поставить Украине истребители F-16 к 2025 году. Она также подчеркнула, что Бельгия будет продолжать сотрудничество в области обучения украинских пилотов и обслуживания авиационного парка для Украины.
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