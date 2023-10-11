Названы сроки возвращения российских туристов из Израиля

Турагенты утверждают, что российские туристы, находящиеся в Израиле, не проявляют спешки в вопросе возвращения на родину и планируют вернуться лишь спустя неделю или даже две. Эту информацию озвучила Ассоциация туроператоров России (АТОР), подчеркивая необычность подобной ситуации.

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И, несмотря на напряженную обстановку, которая складывается в ряде регионов Израиля из-за атак, осуществляемых организацией ХАМАС, российские туристы остаются спокойными и продолжают наслаждаться отдыхом на морских курортах. Представитель одного из крупных туроператоров подчеркнул, что даты возвращения в родную страну для различных россиян разнятся, но никто из них не планирует досрочно завершать свой отпуск.

С другой стороны, среди находящихся в Израиле россиян, которые не находятся на отдыхе и находятся в стране по иному поводу, возросла потребность в эвакуации. Уже поступило несколько сотен заявок на эту процедуру.

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Ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, предложила способ организации эвакуации граждан из Израиля. Россияне, желающие покинуть страну, могут воспользоваться регулярными авиарейсами. Она также отметила, что в настоящее время работается над планом эвакуации для граждан России, находящихся в зоне боевых действий на территории Палестины.