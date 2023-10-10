Министерство иностранных дел России разрабатывает законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщение о этом было сделано заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, передает агентство ТАСС.

Сергей Рябков подчеркнул, что Россия остается верной мораторию на проведение ядерных испытаний и исключительно рассматривает вопрос об отзыве ратификации Договора. Кроме того, Россия планирует продолжать предоставлять информацию с мониторинговых радионуклидных станций.

Для достижения этой цели необходимо разработать законопроект, который аннулирует первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году, при этом остальные статьи этого закона останутся в силе для обеспечения готовности национального ядерного арсенала.

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В рамках выступления на Валдайском форуме 5 октября, президент России Владимир Путин допустил возможность расторжения Договора о запрете ядерных испытаний. Это решение связано с тем, что Вашингтон подписал данный договор, но не ратифицировал его. По заявлению представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение не подразумевает проведения ядерных испытаний со стороны России.