Рябков: МИД готовит законопроект по дератификации ДВЗЯИ со стороны России
реклама
Министерство иностранных дел России разрабатывает законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщение о этом было сделано заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, передает агентство ТАСС.
Сергей Рябков подчеркнул, что Россия остается верной мораторию на проведение ядерных испытаний и исключительно рассматривает вопрос об отзыве ратификации Договора. Кроме того, Россия планирует продолжать предоставлять информацию с мониторинговых радионуклидных станций.
Для достижения этой цели необходимо разработать законопроект, который аннулирует первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году, при этом остальные статьи этого закона останутся в силе для обеспечения готовности национального ядерного арсенала.
В рамках выступления на Валдайском форуме 5 октября, президент России Владимир Путин допустил возможность расторжения Договора о запрете ядерных испытаний. Это решение связано с тем, что Вашингтон подписал данный договор, но не ратифицировал его. По заявлению представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение не подразумевает проведения ядерных испытаний со стороны России.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила