Сегодня, 9 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По официальной информации, беспилотный самолетный аппарат был обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО. Попытка атаковать объекты на территории Российской Федерации была пресечена около 20:00 по московскому времени.

Этот инцидент произошел вслед за предыдущей попыткой атаки беспилотного летательного аппарата на Москву, которую силы противовоздушной обороны России предотвратили 7 октября в Истринском городском округе. Сергей Собянин, мэр столицы, доложил о предотвращении этой угрозы.





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