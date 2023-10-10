Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
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Сегодня, 9 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По официальной информации, беспилотный самолетный аппарат был обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО. Попытка атаковать объекты на территории Российской Федерации была пресечена около 20:00 по московскому времени.
Этот инцидент произошел вслед за предыдущей попыткой атаки беспилотного летательного аппарата на Москву, которую силы противовоздушной обороны России предотвратили 7 октября в Истринском городском округе. Сергей Собянин, мэр столицы, доложил о предотвращении этой угрозы.
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