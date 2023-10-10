Американский ведущий Никсон заявил, что США не стоит давать Украине $100 млрд
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Американский теле- и радиоведущий Гарланд Никсон выразил опасения по поводу возможных негативных последствий для президента Джо Байдена в случае одобрения Конгрессом США масштабного пакета помощи Украине на сумму 100 миллиардов долларов. Эти тревожные высказывания были произнесены Никсоном в ходе интервью на YouTube-канале George Galloway.
В своих замечаниях Никсон подчеркнул, что выделение такой огромной суммы денег может привести к негативным последствиям, таким как усиление конфликта на Украине или его выход из-под контроля режима Зеленского. Он также предупредил, что подобное решение может вызвать рост оппозиционных настроений в обществе и негативное воздействие на популярность Джо Байдена.
Решение о предоставлении Украине исторически большого пакета помощи в размере 100 миллиардов долларов было объявлено 7 октября и получило широкую поддержку в американской администрации, а также внимание мировых СМИ.
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