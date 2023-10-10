Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Американский ведущий Никсон заявил, что США не стоит давать Украине $100 млрд

В США предрекли проблемы Байдену из-за нового пакета помощи Украине
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Американский теле- и радиоведущий Гарланд Никсон выразил опасения по поводу возможных негативных последствий для президента Джо Байдена в случае одобрения Конгрессом США масштабного пакета помощи Украине на сумму 100 миллиардов долларов. Эти тревожные высказывания были произнесены Никсоном в ходе интервью на YouTube-канале George Galloway.

В своих замечаниях Никсон подчеркнул, что выделение такой огромной суммы денег может привести к негативным последствиям, таким как усиление конфликта на Украине или его выход из-под контроля режима Зеленского. Он также предупредил, что подобное решение может вызвать рост оппозиционных настроений в обществе и негативное воздействие на популярность Джо Байдена.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Решение о предоставлении Украине исторически большого пакета помощи в размере 100 миллиардов долларов было объявлено 7 октября и получило широкую поддержку в американской администрации, а также внимание мировых СМИ.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
3
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
10
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
7
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
6
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
2
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
4
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
10
Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву
+

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
52
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
55
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
60
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Breaking Defense: Разговоры Саудовской Аравии о ядерном оружии - не пустая угроза
1

Сейчас обсуждают

Александр Трофимов
12:19
А, ты экстрасенс, да? По кофейной гуще понял, шутил ли чувак, или по картам таро?
Обновление Apple заставило англичанку Сири Прайс изменить свое имя
Сергей Кириллов
12:15
как говорят ремонтники видюх, температура не страшна, хоть 100-110 сутками, может вечно работать, а вот резкие перепады вниз вверх, могут вызывать отвалы, даже на низких температурах....
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
OgoGoLog
12:14
Хорошая история, жаль что п..звездёжь...
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
Eppius
12:13
Мало! Брать надо ее и отодвигать врага от Донецка километров на сто. Вот это будет швах для них.
Конфликт между Палестиной и Израилем приведет к росту цен на нефть и "подожжет" всю Азию — АТ
Сергей Кириллов
12:12
ну если не можешь доказать, зачем советуешь свои домыслы не подкрепленные ничем про выше 70 градусов опасно?...
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Roditch
12:12
Рабами в США были и белые и чёрные. Обама хоть и негроид, но одновременно еврей (по матери) и потомок Эдуарда 1-го. Принадлежит к клану Кеннеди.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Апшеронский скакел
12:11
Кто хотел мощного ПК уже купили
Объёмы поставок ПК в третьем квартале сократились на 9%
Апшеронский скакел
12:09
Теперь не только ozon.kz будет
«Яндекс.Бизнес» стал доступен в Казахстане
Олег Ст
12:09
И кто это все проморгал а??
Президент Израиля: Со времен холокоста столько евреев не погибало за один день
Никита Никитенко
12:08
Братан, объясняю: Парень пошутил. Суды с эпл – обычная практика. Все уже привыкли, что яблоко в бесконечных судах.
Обновление Apple заставило англичанку Сири Прайс изменить свое имя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем