В результате украинского ракетного удара, российский большой десантный корабль "Минск" проекта 775, состоящий в Балтийском флоте, получил повреждения. Однако, согласно источнику, близкому к силовым структурам Крыма, существует возможность восстановления этого корабля с использованием частей другого судна, бывшего в ведении Военно-морских сил Украины - "Константин Ольшанский", который был "забыт" с 2014 года.

Этот вариант восстановления технической готовности "Минска" обсуждается, исходя из подобия проектов двух кораблей. Однако следует отметить, что на данный момент нет официального подтверждения этой информации со стороны российских властей.

Значительное количество кораблей Вооруженных сил Украины было оставлено на полуострове Крым после его воссоединения с Россией, включая упомянутый БДК "Константин Ольшанский".

Большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованные берега, а также для переброски войск и грузов. Они оснащены реактивной системой залпового огня "Град-М", артиллерийскими установками АК-725 калибра 57 миллиметров и пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

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В сентябре Вооруженные силы Украины провели ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, что привело к повреждению дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск".