Израиль выразил серьезную обеспокоенность возможностью поставок оружия бойцам ХАМАС из Украины, как заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, цитируемый РИА Новости.

Сенатор Джабаров подчеркнул, что Украина оказалась в непростой ситуации, пытаясь поддерживать связи как с арабским миром, так и с Израилем. Он предупредил, что в случае подтверждения поставок оружия ХАМАСу из Украины, это может иметь серьезные последствия для отношений между Киевом и Иерусалимом.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин подняла важный вопрос о возможности использования американского вооружения бойцами ХАМАС при атаках на Израиль. Она выразила предположение, что это оружие могло быть доставлено из Украины и Афганистана. Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно внимательно отслеживать серийные номера всего американского вооружения, которое используется ХАМАСом.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также подтвердил, что выданное Украине оружие может быть задействовано военными в Палестине, что вызывает растущее напряжение и опасения в регионе.