Израиль успешно осуществил авиаудар к югу от сектора Газа, ликвидировав одного из старших командиров ХАМАС, Рафата Абу Хилала. Эта новость была распространена палестинской газетой Donia Al-Watan.

Бомбардировка привела к серьезным потерям среди палестинцев, включая жертвы, раненых и пропавших без вести.

Ранее израильская армия объявила о проведении удара по командному посту радикального движения "Исламский джихад," которое признано террористической организацией и запрещено в России. Кроме того, беспилотные аппараты осуществили атаку на командный центр ракетных систем ХАМАС.

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Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удары по трём оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Кадры массированных атак Израиля на сектор Газа были опубликованы в сети.