Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС при авиаударе
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Израиль успешно осуществил авиаудар к югу от сектора Газа, ликвидировав одного из старших командиров ХАМАС, Рафата Абу Хилала. Эта новость была распространена палестинской газетой Donia Al-Watan.
Бомбардировка привела к серьезным потерям среди палестинцев, включая жертвы, раненых и пропавших без вести.
Ранее израильская армия объявила о проведении удара по командному посту радикального движения "Исламский джихад," которое признано террористической организацией и запрещено в России. Кроме того, беспилотные аппараты осуществили атаку на командный центр ракетных систем ХАМАС.
Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удары по трём оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС. Кадры массированных атак Израиля на сектор Газа были опубликованы в сети.
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