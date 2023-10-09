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NataVd
Совбез ООН по итогам заседания не принял заявления по ситуации в Газе и Израиле
Небензя сообщил об итогах заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа и Израиле

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На закрытом заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) не было принято никакого официального заявления относительно напряженной ситуации в секторе Газа и Израиле. Постпред России при ООН, Василий Небензя, категорически отверг возможность наличия подобного заявления. По информации, полученной из источника RIA Novosti, не было представлено ни одного конкретного проекта заявления со стороны участников заседания. 

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Однако следует отметить, что все члены Совета Безопасности выразили единодушное осуждение акта агрессии, совершенного группировкой ХАМАС в отношении израильской территории.

В свою очередь, Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, подчеркнула, что не поступило ни одного предложения от государств относительно содержания возможного заявления. Несмотря на отсутствие конкретных инициатив, стоит отметить, что специальный координатор организации, Тор Веннесланд, представил доклад о непростой обстановке в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее было объявлено, что Совет Безопасности ООН собрался в закрытом режиме для обсуждения обострившейся ситуации в секторе Газа. Этот формат встречи предоставил участникам более широкие возможности для глубокой дискуссии, чем обычные открытые заседания с официальными заявлениями.

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Постпред Китая при ООН, Чжан Цзюнь, перед началом заседания подчеркнул, что Пекин решительно осуждает все атаки, направленные против гражданских лиц.

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