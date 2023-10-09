Президент Польши Дуда о ситуации в Израиле: я бы не стал преувеличивать
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Президент Польши, Анджей Дуда, предоставил свои размышления о конфликте на Ближнем Востоке, подчеркивая необходимость соблюдения умеренности в его оценке. Сообщение о его заявлении передал телеканал Polstatnews.
В своем выступлении глава Польши отметил, что конфликты на Ближнем Востоке не являются новым явлением, и в регионе уже происходили вооруженные столкновения в последние десятилетия. По его мнению, история свидетельствует о том, что подобные ситуации не всегда приводили к глобальным конфликтам. Однако он также признал, что подобные инциденты в данном регионе были редкостью.
Ранее президент Дуда выразил мнение о том, что конфликт между Израилем и ХАМАС может иметь выгодные моменты для России, так как это может помочь отвлечь внимание мирового сообщества от боевых действий на Украине.
Следует отметить, что утром 7 октября израильская армия сообщила о ракетных атаках со стороны палестинских радикалов из сектора Газа на территорию Израиля, в ответ на что Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
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