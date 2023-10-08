В Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), по информации, полученной журналистами от Министерства обороны России. Местонахождение пункта управления украинскими БПЛА было в районе населенного пункта Золотая Нива.

Также следует отметить, что Минобороны сообщило о поражении 72-й механизированной бригады ВСУ, которая находилась в районе Новомихайловки в ДНР.

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В предшествующих событиях Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки полуострова Крым. По данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова, используя переоборудованный зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-200 в ударных целях.