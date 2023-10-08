Самолет ЦАХАЛа ударил по дому главы разведки ХАМАС
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Израильская армия, также известная как ЦАХАЛ, нанесла удар по резиденции главы разведывательного управления движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Эту информацию сообщает источник "Аль-Хадат".
В своем официальном заявлении, израильская армия объявила об операции, которая направлена на нейтрализацию главного разведчика ХАМАСа и его места проживания.
События развернулись утром 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля. В ответ на эти нападения, Армия обороны Израиля решила начать военную операцию в Газе.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отреагировав на агрессивные действия, приказал провести спецоперацию для очистки страны от террористов и заявил о начале "военного конфликта, который ХАМАС еще не видел".
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