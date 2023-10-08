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Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт направился с визитом в Москву

Генсек Лиги арабских государств приедет в Россию
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ), Ахмед Абуль Гейт, примет приглашение министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, и посетит Москву. Эту информацию сообщает агентство ТАСС.

Встреча, запланированная на 8 октября, будет посвящена обсуждению региональных и международных вопросов, включая актуальный конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

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К настоящему моменту, по данным на 8 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, а также о захвате десятков других боевиков. Пресс-секретарь армии, Даниэль Хагари, отметил, что в настоящее время идут интенсивные бои в южном регионе Израиля, в коммуне Кфар-Азе.

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