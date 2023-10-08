Глава Пентагона Остин: право Израиля на самооборону непоколебимо
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В официальном заявлении, размещенном на сайте Министерства обороны Соединенных Штатов, генеральный руководитель Пентагона, Ллойд Остин, твердо подтвердил право Израиля на самооборону и подчеркнул, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой.
Документ также выделяет внимание к внутренней и международной ситуации, складывающейся вокруг Израиля, и заверяет о готовности Соединенных Штатов предоставить всю необходимую помощь этой стране. В ближайшее время, Министерство обороны США намерено предпринять действия по предоставлению Израилю всего необходимого для самозащиты и защиты граждан от насилия и актов терроризма.
Министерство здравоохранения Израиля информировало, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта пострадали 1864 человека.
Утром 7 октября израильская армия официально заявила о ракетных обстрелах территории Израиля со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на эти атаки, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.
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