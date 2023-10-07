В городе Николаев, Украина, произошел взрыв, как сообщает Telegram-канал издания VESTI. Мер города, Александр Сенкевич, обратился к местным жителям через Telegram и призвал их оставаться на безопасных местах. В своем обращении он заверил, что вся официальная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в результате инцидента в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

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Ранее, в ночь на 6 октября, в городе Николаев также зафиксированы взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги в Николаевской области.