Президент России, Владимир Путин, активно пообщался с лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые пришли с поздравлениями в честь его дня рождения. Об этом стало известно из заявления официального представителя российского главы, Дмитрия Пескова, которое цитирует агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, "да, уже состоялись несколько телефонных разговоров президента с главами государств СНГ, которые лично выразили свои поздравления в честь его дня рождения".

Один из первых, кто поздравил Владимира Путина, был президент Белоруссии, Александр Лукашенко. В своем сообщении Лукашенко подчеркнул, что на Белорусской земле высоко оценивают важный вклад российского лидера в укрепление обширных взаимосвязей между нашими двумя странами. Он также выразил уверенность в том, что конструктивный диалог между Путиным и Лукашенко будет способствовать более активному развитию отношений.

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Ранее была опубликована информация, что президент России планирует провести свой день рождения в рабочем формате. Отмечалось, что Путин не намерен отправляться в сибирскую тайгу, предпочитая сконцентрироваться на важных рабочих задачах.