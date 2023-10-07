БЕЛТА: Лукашенко обсудит с Путиным отношения России и Белоруссии 13 октября
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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, намерен провести встречу с российским коллегой, Владимиром Путиным, с целью обсуждения текущего состояния отношений между Москвой и Минском. Планируется, что данная встреча состоится в рамках заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), запланированного на 13 октября в Бишкеке, по информации агентства БЕЛТА.
Согласно заранее согласованным договоренностям, главы двух стран подробно обсудят важнейшие аспекты белорусско-российских отношений, включенные в повестку дня. Эта встреча обещает быть ключевым моментом в укреплении стратегического сотрудничества между Белоруссией и Россией.
Заявление пресс-службы белорусского лидера также подчеркивает, что Александр Лукашенко искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, выразив признательность за важный вклад, который российский лидер вносит в укрепление всесторонних связей между двумя государствами. Лукашенко также выразил уверенность в том, что доверительное общение с Путиным будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений.
Кроме того, предварительные информационные сообщения указывают на то, что президент России планирует отметить свой 71-й день рождения в рабочей обстановке, отказавшись от прежних практик отправляться в сибирскую тайгу. Вместо этого, он остается фокусированным на выполнении своих рабочих обязанностей, что подчеркивает его решительное стремление к решению текущих важных вопросов.
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