Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, намерен провести встречу с российским коллегой, Владимиром Путиным, с целью обсуждения текущего состояния отношений между Москвой и Минском. Планируется, что данная встреча состоится в рамках заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), запланированного на 13 октября в Бишкеке, по информации агентства БЕЛТА.

Согласно заранее согласованным договоренностям, главы двух стран подробно обсудят важнейшие аспекты белорусско-российских отношений, включенные в повестку дня. Эта встреча обещает быть ключевым моментом в укреплении стратегического сотрудничества между Белоруссией и Россией.

Заявление пресс-службы белорусского лидера также подчеркивает, что Александр Лукашенко искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, выразив признательность за важный вклад, который российский лидер вносит в укрепление всесторонних связей между двумя государствами. Лукашенко также выразил уверенность в том, что доверительное общение с Путиным будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, предварительные информационные сообщения указывают на то, что президент России планирует отметить свой 71-й день рождения в рабочей обстановке, отказавшись от прежних практик отправляться в сибирскую тайгу. Вместо этого, он остается фокусированным на выполнении своих рабочих обязанностей, что подчеркивает его решительное стремление к решению текущих важных вопросов.