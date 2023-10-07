Медведев назвал ключевого игрока в конфликте между Израилем и Палестиной

Заместитель председателя Совета Безопасности России, Дмитрий Медведев, выразил свое мнение о ключевой роли Соединенных Штатов в продолжающемся конфликте между Израилем и Палестиной, который тревожит мировое сообщество уже десятилетие. Медведев подчеркнул в своем сообщении, опубликованном в социальной сети Telegram, что США обладают значительным влиянием и могли бы сыграть важную роль в разрешении этой долгосрочной напряженности.

реклама

Он выразил удивление по поводу того, что начало вооруженных столкновений между движением ХАМАС и Израилем пришлось на 50-летие начала войны Судного дня, и посчитал, что такие события следовало бы избегать. По его мнению, в данной ситуации Вашингтон и его союзники могли бы активно внести свой вклад в поиск мирного решения конфликта.

Медведев также озвучил свои опасения по поводу вмешательства США в отношения России и Украины, что, по его словам, только усугубило сложившуюся ситуацию и привело к столкновению двух близких народов. Он заключил свое заявление, поднимая вопрос о том, что может остановить стремление Соединенных Штатов к поддержанию конфликтов в разных уголках планеты, и предположил, что, возможно, только гражданский конфликт на их собственной территории сможет привести к размышлениям и изменениям во внешней политике.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что 7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции под названием "Железные мечи" в секторе Газа в ответ на действия исламистского движения ХАМАС, что усиливает напряженность в регионе и подчеркивает неотложность урегулирования конфликта.