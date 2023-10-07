Байдена призвали принять более сбалансированный и разумный подход к этому вопросу

В своей статье для британской газеты Guardian обозреватель Стивен Вертхайм выразил мнение о том, что сохранение суверенитета Украины является важным аспектом, соответствующим интересам как Соединенных Штатов, так и НАТО.

реклама

Вертхайм также подчеркнул, что поддержка целостности Украины не обязательно подразумевает, что американский президент Джо Байден должен автоматически поддерживать притязания Киева на Крым. Он призвал политиков принять более сбалансированный и разумный подход к этому вопросу.

Здесь стоит отметить, что журналист также подчеркнул важность помощи в сохранении суверенитета Украины для Соединенных Штатов. Это имеет стратегическое значение, так как помогает удерживать российские войска на достаточном расстоянии от территории НАТО. Однако Вертхайм также отметил, что поддержка Украины со стороны США находится под вопросом, особенно в свете неудачных военных операций Вооруженных Сил Украины в зоне конфликта.

Согласно Вертхайму, "возвращение Крыма — маловероятная перспектива", и решение об этом вопросе должно быть тщательно обдумано, учитывая ограниченность ресурсов, человеческих затрат и потенциальных рисков эскалации.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно отметить, что утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками предотвратили попытку высадки украинского десанта в Крыму. Десантники Вооруженных Сил Украины двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова и были атакованы с воздуха. В результате этой операции десант был уничтожен, а один из диверсантов был захвачен в плен. Это событие продемонстрировало сложность ситуации в регионе и подчеркнуло необходимость разработки более эффективных стратегий для урегулирования конфликта.