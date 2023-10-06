В США предупредили Украину о тревожном сигнале из Вашингтона

Власти Украины ощущают некоторое беспокойство в свете недавних политических сигналов, исходящих из Вашингтона. Такое мнение высказал Джан Джентил, бывший полковник Вооруженных Сил США, в интервью журналу Newsweek.

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Он подчеркнул, что если американцы не смогут активно поддержать Украину, то дальнейшее развитие конфликта может оказаться неблагоприятным для украинской стороны.

Следует также отметить, что по мнению Гельмута Ганцера, бывшего немецкого генерала, предвыборная кампания в Соединенных Штатах может привести к уменьшению объемов помощи, которую получает Украина. Военный подчеркнул, что президенту США, Джо Байдену, придется балансировать между двумя противоречащими друг другу целями, включая интересы Украины.

Ганцер также указал на возможное влияние предвыборной кампании на политику администрации текущего президента США в отношении Украины, особенно если общественность выразит свое недовольство масштабной поддержкой.





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