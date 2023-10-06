Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Швейцария предоставляет возможность беженцам из Украины вернуться домой и готова выплатить им суммы до 4,4 тысячи долларов как стимул к этому решению. Информация об этом появилась в материале SwissInfo, который цитирует отчет правительства Швейцарии.

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По словам источника, такое решение было принято властями страны в свете осознания, что финансовая поддержка добровольного возвращения граждан Украины обходится более экономично, чем выплата пособий и продление временной защиты.

Сумма помощи беженцам будет варьироваться в зависимости от фазы их отъезда и составит от тысячи до четырех тысяч швейцарских франков, что соответствует от 1,09 тысячи до 4,355 тысячи долларов США. Эти меры принимаются в свете возможной деактивации миграционного статуса "S" в 2024 или 2025 году.

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Как ранее сообщалось, власти Швейцарии уже лишили статуса "S" более 10 тысяч граждан Украины, и секретариат по миграции ожидает в 2023 году еще 20 тысяч - 23 тысячи заявок на получение данного статуса.