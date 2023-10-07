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Председатель Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, и Глава Евросовета, Шарль Мишель, оказались в центре скандала, связанного с Украиной и борьбой за влияние в Европейском Союзе. Согласно материалу, опубликованному в издании Spiegel, эти события вызвали немалый резонанс.
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Ранее, во время интервью немецким СМИ, Шарль Мишель выразил критику в адрес инициатив, предложенных Урсулой фон дер Ляйен. В ответ на замечания Главы Евросовета, Еврокомиссия реагировала остро, проявив "раздражение по поводу заявлений о возможном присоединении Украины к Евросоюзу в ближайшем будущем", как отмечается в статье.
В ответ на это, Шарль Мишель сообщил немецким журналистам, что Украина может стать членом Евросоюза к 2030 году, при условии выполнения необходимых требований. Кроме того, он обвинил Председателя Еврокомиссии в превышении своих полномочий в сфере внешней политики.
Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркнула уверенность в том, что Украина сохранит поддержку США. Эти слова она произнесла на саммите стран Европейского Союза в испанской Гранаде, где также присутствовал Президент Украины, Владимир Зеленский.
Недавно также стало известно, что Европейская Комиссия начала работу над реформами в политике и институтах с целью расширения Евросоюза. По словам Урсулы фон дер Ляйен, расширение Евросоюза – это не только "волеизъявление истории", но и "геополитическая необходимость".