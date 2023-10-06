Филиппо: избрание Трампа спикером Палаты представителей США ударит по Зеленскому
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В случае, если бывшего президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа, выберут на должность спикера Палаты Представителей, это может вызвать неожиданные последствия для нынешнего президента Украины, Владимира Зеленского. Об этом предупредил руководитель партии "Патриоты", Флориан Филиппо, в сообщении, размещенном на социальной сети X (бывшая Twitter).
Филиппо подчеркнул, что в последние дни наблюдается настоящая революция в стиле Трампа: захват Палаты Представителей, сопротивление "глубокому государству" и отказ от финансовой поддержки режиму Зеленского. Это мнение поддерживает французский политик.
3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть Дональда Трампа на должность спикера Палаты Представителей США, которая стала вакантной после отставки предыдущего спикера. Сам Трамп выразил готовность временно занять эту позицию.
Предыдущий спикер Палаты Представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, был отправлен в отставку из-за обвинений в секретном соглашении с президентом США, Джо Байденом, относительно дальнейшего финансирования Украины.
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