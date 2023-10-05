Дипломат Логвинов: Брюссель использует Киев для запуска коренной перестройки ЕС
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Исполняющий обязанности Российского постоянного представителя при Европейском союзе (ЕС), Кирилл Логвинов, выразил мнение о том, что Брюссель планирует использовать напряженность вокруг Украины как повод для проведения глубоких изменений в структуре ЕС. Эту информацию передал он агентству ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз столкнулся с серьезным кризисом и находится в состоянии идентификационных трудностей. «Ранее ЕС призван был служить интересам людей, но теперь его функцией становится поддержка узкополитических интересов определенных политиков и стран», - пояснил дипломат.
По мнению Логвинова, Брюссель собирается использовать украинский вопрос как катализатор для внутренних изменений в ЕС. Подтверждением этому служит визит глав Министерств Иностранных Дел 23 из 27 стран ЕС в Киев 2 октября. Дипломат уточнил, что эта встреча ориентирована не столько на украинцев, сколько на сами страны-члены блока, и ее целью является поддержание дисциплины внутри ЕС в вопросах оказания обширной помощи Украине.
Ранее официальный представитель Министерства Иностранных Дел Ирана, Насер Канани Чафи, выразил мнение о том, что западные страны используют ситуацию в Украине для тестирования своего вооружения.
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