Российские военные уничтожили более 50 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

В рамках краснолиманского направления российские вооруженные силы успешно нанесли удар, уничтожив более пятидесяти украинских военнослужащих в районе Торского выступа. Информацию об этом раскрыл глава пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук в ходе беседы с представителями РИА Новости.

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Савчук подчеркнул, что штурмовые отряды 63-й механизированной бригады украинской армии и 5-й бригады украинской Национальной гвардии были атакованы артиллерийскими и авиационными ударами. "Потери вооруженных сил в этом районе превысили пятьдесят военнослужащих", - отметил он.

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Ранее тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" были успешно применены для поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины в лесном массиве на направлении купянского. Видеозапись этого события была опубликована Министерством обороны России. На записи видно движение боевой техники из скрытых позиций к огневым точкам, точное нацеливание и атаку на заранее разведанные укрепления и структуры Вооруженных сил Украины, расположенные в лесистой местности.