Сбежавших от талибов 1,7 миллиона афганцев насильно вернут на родину

Правительство Пакистана анонсировало план масштабной депортации незаконных мигрантов, что вызвало обеспокоенность среди 1,7 миллиона афганцев, бежавших от движения "Талибан," признанного Россией террористической организацией. Эту информацию распространило агентство Associated Press (AP).

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Сарфраз Бугти, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана, подчеркнул, что предпринимаемые меры не направлены напрямую против афганских беженцев и затронут мигрантов всех национальностей. Он подчеркнул необходимость, чтобы "любой, проживающий в стране нелегально, вернулся обратно."

Бугти также отметил, что незарегистрированные мигранты должны добровольно вернуться в свои родные страны до конца октября, чтобы избежать возможных арестов и принудительных депортаций. Правительство также планирует конфисковать имущество и активы нелегальных мигрантов и установить специальную телефонную линию для сообщений общественности о таких мигрантах с предоставлением вознаграждения.

Сообщается, что эта кампания проходит на фоне ухудшения отношений между Пакистаном и Афганистаном, контролируемым "Талибаном," в связи с утверждениями пакистанского правительства о наличии боевиков-талибов на своей территории и их перемещениями через общую границу.

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Ранее Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД России, подчеркнул, что создание инклюзивного правительства Афганистана с участием различных политических сил и национальностей является обязательным условием для признания власти "Талибана" Россией. Он также отметил, что в случае такого развития событий Россия исключит представителей "Талибана" из санкционного списка Совета безопасности ООН.