Член Европарламента из Португалии, Сандра Перейра, обратилась к Еврокомиссии с запросом относительно текущего статуса расследования инцидента, произошедшего 26 сентября 2022 года, касающегося саботажа подводных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые соединяют Россию и Германию. Информация о ее обращении стала доступна "Ленте.ру".

В сентябре 2022 года шведские власти заявили о саботаже указанных газопроводов. Ответ Еврокомиссии от 17 марта 2023 года подчеркнул, что расследование инцидента в Балтийском море и его возможных причин находится под ответственностью заинтересованных государств-членов. Продолжается работа по проведению подробного анализа.

Ожидается, что Еврокомиссия свяжется с государствами-членами ЕС и Норвегией для выяснения ответственных за саботаж и их последующей наказуемости.

В связи с этим Сандра Перейра выразила интерес к тому, какие меры были предприняты для продвижения расследования и обеспечения безопасности газопроводов. Она задала вопросы о текущем статусе расследования, мерах по ремонту трубопроводов и минимизации возможных последствий разрывов.

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Инциденты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждал, что США имеют отношение к данным инцидентам.