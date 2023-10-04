Постпредство РФ при ООН: Запад контролирует украинский сайт «Миротворец»
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Украинский экстремистский сайт «Миротворец» оказался под контролем Запада, как утверждает первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, в интервью телеканалу «Соловьев Live». Полянский подчеркнул, что хотя сайт формально приписывается Украине, его деятельность фактически осуществляется на территории Запада.
Он добавил, что данным ресурсом можно манипулировать из Соединенных Штатов и Канады. "Таким образом, сервер, на котором размещен сайт, находится за пределами контроля Украины и, вероятно, находится в зоне влияния американских властей," - подчеркнул дипломат.
Стоит отметить, что ранее в базу данных сайта «Миротворец» была внесена информация о бывшем советнике офиса президента Украины Алексее Арестовиче. В его личной карточке указано, что он является "профессиональным провокатором", осуществляющим "публичные информационные диверсии".
Данные обнародования Полянского вызвали обсуждение и вопросы относительно контроля над данным сайтом и его воздействия на политическую обстановку.
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