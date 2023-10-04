На Украине раскрыли подробности о вступлении в Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил оптимизм относительно перспектив вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В своем выступлении на телеканале "Рада", он раскрыл некоторые детали этой важной темы.

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Кулеба подчеркнул, что Украина получает положительные сигналы от Брюсселя по вопросу вступления в ЕС. Он утверждает, что решение о членстве Украины в этой организации уже принято и находится на рассмотрении.

Министр также подчеркнул важность того, чтобы процесс интеграции Украины в ЕС не затягивался, как это произошло с некоторыми другими странами, например, Западными Балканами. Он отметил, что Украина, своим активным участием, подтолкнула ЕС к более решительным действиям.

Кулеба поделился мнением коллег из европейских стран, которые провели встречу в Киеве. Они признали, что Украина сыграла ключевую роль в продвижении вопроса о расширении Европейского союза и что, благодаря украинскому опыту, ЕС несмотря на сложности продолжает рассматривать расширение серьезно.

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Ранее стало известно, что подготовка переговоров о вступлении Украины в ЕС находится в активной фазе, как сообщило издание Politico. Ожидается, что Брюссель объявит о начале этих переговоров к декабрю, что отражает положительные тенденции в отношениях между Украиной и ЕС.