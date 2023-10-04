Стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейский союз (ЕС) готовится к началу официальных переговоров с Киевом о возможности вступления Украины в объединение, согласно информации от Politico. Источники утверждают, что Брюссель планирует объявить об этом до декабря текущего года. По словам дипломатов, хорошо знакомых с планами ЕС, лидеры Европейского союза подготавливаются к одобрению начала официальных переговоров по вступлению Украины в состав союза из 27 государств. Это решение, как подчеркивается, может быть принято до конца текущего года.

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Кроме того, издание утверждает, что в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить доклад и провести оценку того, насколько Украина соответствует требованиям, установленным для вступления в ЕС.

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Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова выразила мнение, что реальная дата вступления страны в ЕС может быть названа только к 2030 году. По словам Матерновой, для успешного вступления Украины в ЕС требуется провести значительное количество реформ.