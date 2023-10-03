В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

Армения совершила важный шаг, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда (МУС), но делая это без враждебных намерений к России или президенту Владимиру Путину. Заявление об этом сделал Акоп Аршакян, вице-спикер армянского парламента и сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии. Он отреагировал на утверждения российской стороны, считающей, что ратификация статута может повредить отношения между странами.

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Аршакян подчеркнул, что ратификация Римского статута не является враждебным актом против России, как это представляют некоторые российские коллеги. Он также выразил уверенность в том, что текущие напряженные моменты в отношениях между Москвой и Ереваном будут разрешены.

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Ранее Вячеслав Володин, спикер Госдумы России, выразил несогласие с решением Армении ратифицировать Римский статут и предрек возможные проблемы для армянских граждан. Национальное собрание Армении приняло это решение 3 октября, при отсутствии участия оппозиции в обсуждении вопроса. За проект ратификации проголосовали 60 депутатов, против — 22.