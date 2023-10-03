Шойгу: с начала года в ВС РФ поступили более 335 контрактников и добровольцев
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С начала 2023 года в Вооруженные силы России (ВС РФ) поступило более 335 тысяч контрактников и добровольцев, как заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, цитируемый информационным агентством РИА Новости.
По словам министра обороны, "С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, и только в сентябре этого года контракты заключили более 50 тысяч граждан."
Сергей Шойгу отметил, что значительный вклад в это достижение внесли различные субъекты страны, включая крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Он также добавил, что несколько регионов России успешно сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в среднем ежедневно в ВС России записываются 1336 новых контрактников, что эквивалентно размеру полка.
Необходимо отметить, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ответ на просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.
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