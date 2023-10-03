В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии, как было объявлено министерством обороны республики. В рамках этой проверки войска осуществят марши к заранее определенным районам, где выполнят стандарты боевой подготовки. Кроме того, будет проведена тщательная инспекция военной и специальной техники, включая её проезд по сложному месторождению.

Также в плане проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии запланированы перемещения военной техники и личного состава по общедоступным дорогам в Минской и Витебской областях. Этот этап также включает в себя задействование авиации.

По решению президента Белоруссии, Александра Лукашенко, Андрей Расюк был назначен новым начальником главного организационно-мобилизационного управления и заместителем главы Генерального штаба Вооруженных Сил республики.

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Важно отметить, что в августе командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии, Вадим Денисенко, объявил о пересмотре программы боевой подготовки военных в свете событий на Украине. Этот пересмотр включит новые элементы, чтобы адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.