Украина не пустила главу МИД Швеции из-за забытого дома паспорта

Глава Министерства иностранных дел Швеции, Тобиас Билльстрем, не смог присоединиться ко встрече глав Министерства иностранных дел Европейского союза (МИД ЕС) в Киеве, которая состоялась 2 октября. Причиной этого стало то, что дипломат забыл свой паспорт дома. В результате этой невыявленной детали, таможенная служба Украины не разрешила въезд Тобиасу Билльстрему в страну, чтобы принять участие в важном мероприятии, на котором обсуждались меры поддержки для Украины. Об этом информирует австрийская газета Presse.

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"По информации издания, глава МИД Швеции, Тобиас Билльстрем, предположительно, случайно оставил свой паспорт дома, что послужило причиной, по которой усердные таможенники на границе между Польшей и Украиной не допустили его в страну," - отмечается в статье, посвященной этому инциденту.

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Ранее же, глава дипломатии Европейского союза, Жозеп Боррель, объявил, что в ходе встречи в Киеве главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро на 2024 год.