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СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о перемещении ВСУ
Нескольких жителей Николаевской области обвинили в передаче данных о ВСУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений в адрес 13 жителей Николаевской области, которых обвиняют в сборе и передаче информации о перемещении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом была распространена через официальный Telegram-канал ведомства.

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По информации, представленной СБУ, в ходе специальной операции сотрудникам службы удалось выявить еще одну агентурную сеть, действовавшую на территории Украины и имевшую связи с Россией. В состав этой сети входили 13 местных жителей. По утверждению ведомства, эти лица собирали разведывательные данные о местонахождении и передвижениях сил обороны Украины и передавали их координатору пророссийской деятельности в Николаевской области, Сергею Лебедеву.

Следует отметить, что в отношении девяти из задержанных лиц было возбуждено уголовное дело в соответствии с статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Ранее уже сообщалось о задержании двух украинских граждан сотрудниками СБУ, которых подозревают в попытках нарушения территориальной целостности Украины из-за их призывов к поддержке России.

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