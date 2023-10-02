Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

Как реакция на критику, связанную с введением нейтрального статуса для российских спортсменов, Глава Международного олимпийского комитета (МОК), Томас Бах, дал свой ответ и объяснение позиции МОК. Эту информацию сообщает ТАСС.

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Бах выразил признание тому, что сегодняшняя ситуация представляет собой сложный баланс интересов. Он подчеркнул, что МОК нацелен на поиск решений, которые будут соблюдать одинаковые правила для всех участвующих спортсменов. "С уважением к этим правилам, мы двигаемся к статусу нейтральных спортсменов", - добавил он.

Важно отметить, что Бах также подчеркнул важность разнообразия в спорте и отметил, что если бы международные соревнования проводились только между странами, имеющими одинаковые точки зрения, то они бы утратили свою способность объединять. Он подчеркнул, что в настоящее время главной миссией МОК является обеспечение защиты спортсменов.

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Кроме того, в марте МОК вынес рекомендацию допустить белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они не поддерживали специальную военную операцию на Украине. При этом, спортсменам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отказаться от участия в соревнованиях. Эти рекомендации направлены на обеспечение честных и справедливых условий для участия в спорте.