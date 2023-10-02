В Венесуэле назвали число пострадавших от санкций США стран

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, Хорхе Родригес, выступил на парламентской конференции под названием «Россия — Латинская Америка», где он озвучил свою глубокую обеспокоенность в связи с санкциями, вводимыми Соединенными Штатами и их союзниками. Это заявление было опубликовано на официальном сайте Государственной Думы.

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В своем выступлении Хорхе Родригес отметил, что на данный момент 30 стран мира подвергаются воздействию 26 162 санкций, которые были введены односторонней инициативой одной страны и ее союзниками. Эти санкции охватывают 28 процентов населения планеты и затрагивают 62 процента ее территории. Родригес охарактеризовал это явление как глобальную чуму, которая несет негативные последствия как для экономики, так и для обычных граждан, ограничивая их право на доступ к здравоохранению, технологиям и развитию.

Спикер парламента Венесуэлы также выразил мнение, что санкции представляют собой не только экономическое давление, но и принудительные односторонние меры, эквивалентные военным действиям и гибридному конфликту.

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Ранее глава парламента Крыма, Владимир Константинов, отметил, что санкции, налагаемые Западом, не соответствуют международному праву, так как они применяются вне установленных процедур, утвержденных Организацией Объединенных Наций.