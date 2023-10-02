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NataVd
Shot: пограничники сбили из БТР-80 украинский дрон на подлете к Крыму
Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

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Сегодня Российские пограничники успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (дрон), который приближался к Крыму. Действия были выполнены с использованием бронетранспортера БТР-80. Эти важные сведения поступили в редакцию Telegram-канала под названием Shot.

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Исходя из информации, полученной из различных источников, известно, что на момент перехвата беспилотник нес в себе боеприпасы с поражающим потенциалом.

Важно подчеркнуть, что при аварийной посадке дрона два из перевозимых им снарядов внутри него сдетонировали. Однако, следует отметить, что данное происшествие не привело к пострадавшим среди мирных граждан, и разрушения на земле были успешно предотвращены.

Следует также учесть, что 25 сентября в данном регионе были зафиксированы ещё четыре случая сбития беспилотных аппаратов, произведенных средствами противовоздушной обороны (ПВО). По официальной информации Министерства обороны России, эти дроны пришли из Украины. На данный момент нет данных о пострадавших в этих инцидентах.

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Также стоит отметить, что ранее удалось предотвратить действие украинского беспилотного летательного аппарата в Тульской области.

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