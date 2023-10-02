В Кремле отказались считать Фицо пророссийским политиком

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, высказал важную позицию по поводу бывшего премьер-министра Словакии, Роберта Фицо, чей политический успех на последних парламентских выборах в стране вызвал определенные реакции. Песков призвал воздерживаться от моментального приписывания Фицо ярлыка "пророссийского политика". Это заявление было сделано в контексте тенденции называть любого европейского лидера, чья главная забота – суверенитет его страны, "пророссийским", что, по словам Пескова, противоречит здравому смыслу.

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Песков подчеркнул важность наличия в политике опытных и объективно мыслящих лидеров, которые способны адекватно оценивать ситуацию. На вопрос о перспективах отношений между Россией и Словакией в будущем, он отметил, что это пока сложно предсказать, так как предстоит формирование коалиционного правительства в Словакии.

На парламентских выборах в Словакии победу одержала партия "Направление — социальная демократия" ("Н-СД") под руководством экс-премьера Роберта Фицо, получившая поддержку 23,58 процента избирателей. Её основной конкурент, либеральная партия "Прогрессивная Словакия", набрала 16,37 процента голосов.

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Ранее заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности, Вера Юрова, выразила беспокойство по поводу обстановки на выборах в Словакии, подчеркнув, что они проходили в условиях массовой дезинформации, что является тревожным признаком для демократических процессов в регионе.