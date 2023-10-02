В Кремле оценили отказ Молдавии от российского газа

Контакты между "Газпромом" и Молдавией по вопросу поставок природного газа будут продолжены, несмотря на решение Молдавии отказаться от закупок российского топлива. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, и его слова были озвучены информационным агентством ТАСС.

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Песков подчеркнул, что продолжение диалога важно, учитывая наличие долгов со стороны Молдавии. Существует задолженность, и возникли споры по ее размеру. По его мнению, это обстоятельство подчеркивает необходимость сохранения связи между сторонами.

Помимо этого, Песков отметил, что отказ Молдавии от поставок российского газа может оказать негативное воздействие на обеспечение энергоресурсами Приднестровья. Однако по вопросам, связанным с поставками в непризнанную республику, он рекомендовал обращаться непосредственно к компании "Газпром".

Ранее, 2 октября, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявил, что страна больше не будет закупать газ у "Газпрома". Причиной этого решения стала возможность Молдавии получать газ из альтернативных источников, при этом по более выгодным ценам на европейском рынке.

Сегодня Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом, дефицитом газа и ростом цен на энергоресурсы. В связи с этим в Приднестровье продолжают поступать поставки газа из России, в то время как в других регионах страны используют запасы.

Для обновления контракта на поставки газа в 2021 году Кишинев согласился погасить исторические долги перед Россией, однако лишь после проведения международного аудита. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что Москва не должна настаивать на возврате средств за газ, потребленный в трудный экономический период.

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По результатам аудиторской проверки, Молдавия признала лишь 8,6 миллионов долларов из общей суммы в 709 миллионов долларов как свою задолженность перед "Газпромом". В ответ на это Кишинев предложил списать задолженность за поставки газа и штрафы за просрочку платежей, однако согласился компенсировать "Газпрому" сумму в 153,57 миллиона долларов за "отклонения от тарифа" и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года, что составляет около 160 миллионов долларов.