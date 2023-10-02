В ДНР объяснили идею призывать молодежь в ряды ВСУ

Бывший министр обороны Великобритании, Бен Уоллес, высказал предложение о привлечении большего числа молодых людей в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако данное предложение вызвало критику среди некоторых представителей власти, включая советника главы Донецкой народной республики (ДНР), Яна Гагина.

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Гагин оценил идею Уоллеса как попытку "очистки" Украины от населения и выразил свою тревогу по поводу этнического аспекта данного предложения. "Появилась новая инициатива по призыву молодежи. Господин Бен Уоллес из Великобритании предлагает максимальное мобилизование молодых людей, и, судя по всему, это связано с желанием изменить этнический состав страны," - пояснил Гагин.

Советник также напомнил о неудачной попытке призвать женщин на фронт в Киеве и призвал украинское руководство остановиться и обдумать последствия подобных инициатив. "Зеленский, остановитесь. Перестаньте уничтожать свой собственный народ," - подчеркнул Гагин.

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Ранее Бен Уоллес выразил мнение, что Украине следует активнее призывать молодежь для поддержания высокой боеспособности украинских вооруженных сил и предотвращения снижения темпа контрнаступательных операций.