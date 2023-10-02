Япония не смогла согласовать с Россией ловлю рыбы у Кунашира

Власти Японии и России не достигли соглашения относительно ловли рыбы в прибрежных водах Кунаширы, что привело к задержке начала сезона вылова ценного промыслового объекта - северного одноперого терпуга. Согласно информации, представленной телеканалом NHK, обычно период ловли этой рыбы начинается в середине сентября.

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Согласно данным, полученным от рыболовных кооперативов и других информационных источников, в рамках поддержки со стороны правительства, восемь рыболовецких судов сейчас осуществляют лов терпуга внутри территориальных вод Японии, расположенных близко к так называемой "серединной линии". По этой программе часть расходов будет компенсирована в зависимости от продолжительности операции.

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Ранее Россия ввела ограничения на импорт рыбы из Японии из-за опасений, связанных с качеством продукции после сброса воды с атомной электростанции "Фукусима". Это решение вызвано заботой о чистоте и безопасности рыбной продукции.