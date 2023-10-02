Католикос назвал причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Главный католикос всех армян, Гарегин II, внимательно проанализировал факторы, приведшие к серьезным проблемам в регионе Карабаха. Среди данных факторов, он отметил неадекватную реакцию мирового сообщества на агрессивные действия Азербайджана, а также политику, проводимую властями Республики Армения в отношении Арцаха. Кроме того, Гарегин II подчеркнул внутренний раскол в армянском обществе.

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Он с горечью заявил: "Перед лицом этой национальной трагедии, мы с сожалением отмечаем, что несправедливая реакция мирового сообщества на агрессивные и геноцидальные действия Азербайджана, а также недостаточно мудрая политика властей Республики Армения в отношении Арцаха, привели к утрате Арцаха". Эти важные заявления Гарегина II были официально представлены агентством РИА Новости.