Один из злоумышленников, предпринявших попытку теракта в центре Анкары, был успешно опознан и идентифицирован как член запрещенной в Турции организации Рабочая партия Курдистана (РПК/YPG). Об этом докладывает газета Yeni Şafak, ссылаясь на официальные источники Министерства Внутренних Дел Турции.

"Установлена личность одного из террористов, причастных к инциденту перед входом в Главное Управление Безопасности Министерства Внутренних Дел Турции, расположенного в центральном районе Кызылай", — передает издание.

Утром 1 октября возле Главного Управления Безопасности Министерства Внутренних Дел Турции произошла попытка теракта. Как сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, двое террористов приблизились к воротам управления и совершили взрыв. В результате этого инцидента, два сотрудника Министерства Внутренних Дел получили легкие ранения.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер выразил предположение о возможном иностранном происхождении оружия, использованного террористами в Анкаре.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал данную попытку теракта в Анкаре как "последние выходки террористов". Также, Соединенные Штаты Америки осудили произошедшее в Турции.