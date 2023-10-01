Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, осуществил официальную встречу с министром обороны Украины, Рустемом Умеровым, в ходе своего визита в Киев. Об этой встрече Боррель сообщил через популярную социальную сеть X, раньше известную как Twitter.

На встрече с Умеровым обсуждались вопросы, связанные с постоянной военной поддержкой, оказываемой Украине со стороны Европейского союза (ЕС). Боррель подчеркнул, что ЕС готов взять на себя новые, долгосрочные обязательства в сфере обеспечения безопасности Украины.

Боррель прибыл в Киев в воскресенье, 1 октября, и провел официальную встречу с президентом Украины, Владимиром Зеленским. После этой встречи глава европейской дипломатии также встретился с главой украинского Министерства иностранных дел.

Следует отметить, что в субботу, 30 сентября, Боррель был замечен в Одессе. Его появление в этом городе было неожиданным и не анонсированным. В ходе посещения Одессы, глава европейской дипломатии выразил признание к красоте и историческому значению города, а также призвав к большему вниманию к Одессе из-за ее богатой культурной истории.

С другой стороны, российский парламентарий, Михаил Шеремет, выразил скептицизм по поводу визита главы европейской дипломатии в Украину, описав его как "спектакль". Шеремет заявил, что если Боррель действительно стремится понаблюдать за городами, то он должен посетить Севастополь и выразить сожаление за поддержку киевских властей.

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Следует также отметить, что недавно Боррель высказал мнение о том, что неудачи Украины на военном фронте связаны с большим количеством заминированных российскими войсками территорий. В этом контексте он подчеркнул важность усиления сотрудничества в области обороны с Киевом.