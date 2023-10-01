ТАСС: визит делегации Венесуэлы в Россию ожидается на следующей неделе
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Вице-президент Венесуэлы, Делси Родригес, возглавляющая делегацию страны, собирается прибыть в Россию на следующей неделе, согласно информации, полученной из надежного дипломатического источника, как сообщает ТАСС.
По словам данного источника, ожидается официальное посещение России смешанной правительственной комиссии, которая включает в себя выдающихся членов кабинета министров Венесуэлы, включая министра иностранных дел Ивана Хиль Пинто и министра нефтяной промышленности Педро Рафаэля Тельечеа.
Этот визит планируется с целью подписания нескольких соглашений, которые, предположительно, будут связаны с важными вопросами в области нефти и энергетики, развития туризма и научных исследований.
Кроме того, с 1 октября российская платежная система "Мир" успешно начала свою работу на значительной части территории Венесуэлы. Об этом важном событии было объявлено еще 13 июля текущего года российским посолом в Каракасе, Сергеем Мелик-Багдасаровым. Он подчеркнул, что одним из первых мест, где пользователи могут воспользоваться картами "Мир", станет остров Маргарита, который был выбран в качестве приоритетного места внедрения системы из-за его огромной популярности среди российских туристов.
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